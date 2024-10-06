Наставник Евертона назвав приблизні терміни повернення Миколенка
Віталій Миколенко
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Головний тренер Евертона Шон Дайч розповів, що український захисник Віталій Миколенко
Його слова передає LiverpoolWorld.
"Наприкінці тижня нам довелося адаптуватися до втрати Джаррада Брентвейта і Віталія Миколенка. Добре, що ми відіграли на нуль, і наш ментальний стан знову в нормі. Ми сподіваємося, що вони повернуться до наступного поєдинку, нам залишається тільки чекати і спостерігати", – сказав Дайч.
Зазначимо, що наступний матч "іриски" проведуть після міжнародної перерви на поєдинки збірних. Він відбудеться 19 жовтня, проти Іпсвіча.
Нагадаємо, через травму Віталій Миколенко не допоможе збірній України у жовтневих матчах Ліги націй. Замість нього наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав захисника американського Остіна Олександра Сватка.