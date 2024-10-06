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Наставник Евертона назвав приблизні терміни повернення Миколенка

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 11:50
Наставник Евертона назвав приблизні терміни повернення Миколенка
Віталій Миколенко
Getty images

Головний тренер Евертона Шон Дайч розповів, що український захисник Віталій Миколенко

Його слова передає LiverpoolWorld.

"Наприкінці тижня нам довелося адаптуватися до втрати Джаррада Брентвейта і Віталія Миколенка. Добре, що ми відіграли на нуль, і наш ментальний стан знову в нормі. Ми сподіваємося, що вони повернуться до наступного поєдинку, нам залишається тільки чекати і спостерігати", – сказав Дайч.

Зазначимо, що наступний матч "іриски" проведуть після міжнародної перерви на поєдинки збірних. Він відбудеться 19 жовтня, проти Іпсвіча.

Нагадаємо, через травму Віталій Миколенко не допоможе збірній України у жовтневих матчах Ліги націй. Замість нього наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав захисника американського Остіна Олександра Сватка.

Евертон Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віталій Миколенко

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