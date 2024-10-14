Тимчик чи Конопля: тренер назвав найсильнішого правого захисника збірної України

Головний тренер Інгульця Василь Кобін вважає, що Юхим Конопля наразі впевнено виграє конкуренцію на позиції правого захисника у збірній України в Олександра Тимчика.

Його слова передає "Український футбол".

"Я вважаю, що Конопля зараз найсильніший на цій позиції в цей момент. Звісно, що у Тимчика є свої сильні якості, але якщо брати загалом, то у Юхима більше хороших якостей. Тимчику десь бракує впевненої гри, хоча він більш працездатний, швидкий і виконує більший об’єм роботи, але Юхим краще розуміє гру", – сказав Кобін.

Наступний матч збірна України зіграє проти Чехії. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його обслужить іспанська бригада суддів.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, а Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

У матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію.