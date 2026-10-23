Конопля дебютував за Боруссію М та допоміг команді здобути першу перемогу в новому сезоні Бундесліги

У п'ятницю, 23 жовтня, відбувся стартовий матч 7 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2026/27, у якому Боруссія Менхенгладбах на виїзді перемогла Штутгарт.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Господарі поля відкрили рахунок на 5-й хвилині протистояння зусиллями Деміровича, однак до перерви гості змогли відігратися завдяки голу Скаллі.

На початку другої 45-хвилинки Мачіно вивів Боруссію вперед, а на 66-й хвилині Мох'я закріпив перевагу гостей. Також зазначимо, що в середині тайму з лави запасних на полі з'явився український півзахисник Юхим Конопля, який дебютував за Менхенгладбах в офіційному матчі.

За 7 хвилин до завершення основного часу "шваби" скоротили відставання – Демірович оформив дубль, однак на більше господарів не вистачило.

У підсумку успіх святкувала Боруссія, для якої ця перемога стала першою у поточному сезоні.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7-й тур, 23 жовтня

Штутгарт – Боруссія Менхенгладбах 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Демірович, 1:1 – 38 Скаллі, 1:2 – 51 Мачіно, 1:3 – 66 Мох'я, 2:3 – 83 Демірович

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Нагадаємо, у попередньому турі Боруссія Менхенгладбах з Коноплею у запасі поступилась Гоффенгайму, а Баєр переграв Фрайбург.