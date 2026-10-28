Конопля: Підтримка фанатів Боруссії дуже відчувалася

Український фланговий захисник Юхим Конопля поділився враженнями від свого другого матчу за Боруссію Менхенгладбах у Кубку Німеччини проти Карлсруе.

Слова захисника наводить UA-Football.

"Хочу дуже подякувати команді, що боролися в меншості майже з середини першого тайму. Дякую також і нашим фанатам, підтримка яких дуже відчувалась. Для мене це щось нове, як можете зрозуміти. Це топ, просто не можу передати це відчуття.

Якщо порівнювати матч із Карлсруе з дебютним поєдинком проти Штутгарта, то це були зовсім різні матчі. Тому що то все ж таки був дебют, може трошки нервував. Хоча не думав навіть, що буду нервувати, але це було так. Проти Карлсруе вже більш спокійно на домашньому стадіоні. Вважаю, що все було супер, незважаючи на вилучення", – заявив українець.