Не звичайний янгол: дружина українського легіонера вразила мережу розкішною фотосесією із золотими крилами

Дружина футболіста Юхима Коноплі Анастасія поділилася новою ефектною фотосесією, яка одразу привернула увагу підписників.

Дівчина постала в розкішному золотавому образі з крилами, створивши яскравий і незвичний образ янгола.

Світлини вирізняються стильним вбранням і виразними деталями, а золоті крила стали головним акцентом фотосету.

Анастасія доповнила публікацію загадковим підписом англійською мовою: "Not your ordinary angel", що українською можна перекласти як "Не звичайний янгол".

Нагадаємо, напередодні український захисник Юхим Конопля дебютував за Менхенгладбах в офіційному матчі проти Штутгарта (3:2).

Додамо, що Конопля приєднався до менхенгладбахської Боруссії наприкінці травня цього року. Його контракт з клубом Бундесліги чинний до кінця червня 2029 року.