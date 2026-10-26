Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Баварія стежить за 17-річним одноклубником Коноплі

Олексій Мурзак — 26 жовтня 2026, 22:30
Баварія стежить за 17-річним одноклубником Коноплі
Ваель Мох'я
Getty Images

17-річний вінгер Боруссії Менхенгладбах, за яку виступає український хавбек Юхим Конопля, Ваель Мох'я входить до сфери інтересів Баварії,

Про це повідомив журналіст Sky Sport Німеччина Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, інтерес до можливого переходу є і з боку гравця, але конкретних домовленостей поки немає.

Водночас Боруссія Менхенгладбах хоче якнайшвидше продовжити контракт із гравцем, який розрахований до 2028 року. Клуб прагне укласти угоду на довший термін і може включити до неї суму відступних.

17-річний атакувальний півзахисник яскраво розпочав сезон. У семи матчах Бундесліги-2026/27 він забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. У грі зі Штутгартом Мох'я відзначився голом і асистом, допомігши Боруссії перемогти 3:2.

Боруссія Менхенгладбах Юхим Конопля Баварія Мюнхен

Баварія Мюнхен

Директор Баварії повідомив про стан здоров'я Компані, якого напередодні терміново госпіталізували
Лідер Арсенала може пропустити тривалий термін через травму, якої зазнав у Лізі чемпіонів
Тренер Тоттенгема пояснив, чому Кейн повинен виграти Золотий м'яч-2026
Якщо ти виграєш, я точно не скаржитимуся: Анрі – про Кейна у боротьбі за Золотий м'яч-2026
Компані знепритомнів після тренування: тренера терміново доправили до лікарні

Останні новини