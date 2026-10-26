Баварія стежить за 17-річним одноклубником Коноплі

17-річний вінгер Боруссії Менхенгладбах, за яку виступає український хавбек Юхим Конопля, Ваель Мох'я входить до сфери інтересів Баварії,

Про це повідомив журналіст Sky Sport Німеччина Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, інтерес до можливого переходу є і з боку гравця, але конкретних домовленостей поки немає.

Водночас Боруссія Менхенгладбах хоче якнайшвидше продовжити контракт із гравцем, який розрахований до 2028 року. Клуб прагне укласти угоду на довший термін і може включити до неї суму відступних.

17-річний атакувальний півзахисник яскраво розпочав сезон. У семи матчах Бундесліги-2026/27 він забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. У грі зі Штутгартом Мох'я відзначився голом і асистом, допомігши Боруссії перемогти 3:2.