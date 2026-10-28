Конопля оцінив перемогу Боруссії в Кубку Німеччини після свого дебютного виступу у старті

Правий захисник Боруссії Менхенгладбах Юхим Конопля відреагував на перемогу своєї команди над Карлсруе (2:0) у матчі другого раунду Кубку Німеччини.

Допис про це він зробив в інстаграмі.

"Яка боротьба, яка команда! Важлива перемога попри те, що грали в меншості. Пишаюся хлопцями та тим характером, який ми показали. Вже з нетерпінням чекаю на наступну гру", – написав Конопля.

Зазначимо, що українець уперше вийшов у стартовому складі німецької команди в офіційному поєдинку. Він провів на полі повний матч.

Боруссія грала в меншості із 39-ї хвилини. Вона залишилась удесятьох після вилучення півзахисника Філіпа Зандера.

Наступний поєдинок менхенгладбахці проведуть 31 жовтня проти Падерборна. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Юхим перейшов у Боруссію з Шахтаря в літнє трансферне вікно, підписавши контракт на три роки. Він пропустив старт сезону через травму, а напередодні дебютував у Бундеслізі.