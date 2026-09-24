Усі знають, наскільки він живе футболом: голкіпер збірної Німеччини розкрив унікальність Клоппа

Голкіпер Аякса Марк-Андре тер Штеген розповів, що новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп є унікальним завдяки своєму ентузіазму та інтересу до футболу.

Його цитує УЄФА.

34-річний німецький воротар додав, що колишній наставник Ліверпуля має власне бачення футболу, яке якомога швидше спробує засвоїти "бундестім".

"Він унікальний, як ви знаєте, завдяки тій радості, яку він передає, і своєму інтересу до футболу, тому ентузіазму, який він має до власного футболу. Думаю, усі його знають і всі знають, наскільки він живе футболом і відчуває футбол. Є питання, якими він хотів би зайнятися, адже він має свій спосіб бачити футбол і розуміти футбол. Ми маємо спробувати якомога швидше це засвоїти", – заявив футболіст.

Нагадаємо, що Клопп очолив збірну Німеччини у липні 2026-го, підписавши контракт до кінця липня 2030-го. Він став наступником Юліана Нагельсманна, якого було звільнено після вильоту "бундестім" вже на стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Німці сенсаційно поступилися Парагваю (по пенальті 3:4).

Дебют 59-річного фахівця на чолі національної команди відбудеться 24 вересня. У цей день німецька "машина" зіграє проти Нідерландів у 1-му турі групового етапу Ліги націй-2026/27. Також німці потрапили в один квартет до Греції та Сербії.

Раніше повідомлялося, що Клопп обрав Марка-Андре тер Штегена новим основним воротарем своєї команди. Тренер зробив вибір на користь воротаря Аякса навіть попри те, що за два попередні сезони голкіпер провів сумарно усього 12 матчів.