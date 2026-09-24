Клопп ввів низку суворих правил у збірній Німеччини

Новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп ввів низку нових суворих правил у Бундестімі.

Про це повідомляє Bild.

По-перше – він заборонив появу в таборі збірної барберів гравців, а також їхніх сімей, окрім крайніх випадків і під час топових турнірів. Клопп вважає, що під час перебування в таборі збірної гравці повинні бути зосереджені на футболі, а не на особистому житті.

По-друге – тренер заборонив використання смартфонів та інших гаджетів у день матчів. Гравці повинні концентруватися на майбутній грі та проводити більше часу за живим спілкуванням із партнерами по команді.

По-третє – вечерятиме команда тепер разом і строго за розкладом, о 19:00 або 20:00. Раніше гравці могли сідати за стіл у будь-який час за власним бажанням.

Клопп дебютує на чолі збірної Німеччини уже 24 червня матчем проти Нідерландів. Нагадаємо, на стартові 4 матчі Ліги націй тренер викликав дві повністю різні заявки гравців.