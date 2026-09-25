Клопп: Я не втратив розуміння футболу за останні два з половиною роки

Наставник збірної Німеччини Юрген Клопп оцінив нічию проти Нідерландів (1:1) в першому турі групового етапу Ліги націй.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Фахівець залишився задоволений виступом підопічних. Він вважає, що вони могли вигравати й окремо похвалив свого голкіпера.

"Я не втратив розуміння футболу за останні два з половиною роки. Я бачив гру. Нічия – це нормально. Марк-Андре тер Штеген зіграв неймовірно. Ми могли забити більше, але не зробили цього, а гол Коді був просто винятковим", – сказав Клопп.

Зазначимо, що ця гра стала дебютною для Юргена Клоппа та Хаві на посадах головних тренерів Німеччини та Нідерландів. Вони після чемпіонату світу-2026 замінили Юліан Нагельсманна та Роналда Кумана відповідно.

Раніше німецький фахівець ухвалив неординарне рішення. Він викликав на чотири матчі Ліги націй 44-х футболістів, розділивши їх на дві частини. Кожна з них буде залучена тільки до двох поєдинків.