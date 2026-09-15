Клопп визначився з основним воротарем збірної Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп обрав Марка-Андре тер Штегена новим основним воротарем своєї команди.

Про це повідомляє Kicker.

За їхньою інформацією, Клопп особисто зателефонував тер Штегену та повідомив йому про своє рішення. Тренер зробив вибір на користь воротаря Аякса навіть попри те, що за два попередні сезони воротар провів сумарно всього 12 матчів.

Тер Штеген дебютував за збірну Німеччини в 2012 році. Сумарно провів 44 матчі, проте жодного з них – на чемпіонатах світу та Європи. Востаннє виходив на поле у складі національної команди в червні 2025 року, на чемпіонат світу-2026 не був викликаний. Після турніру вдруге кар'єру в збірній завершив Мануель Ноєр.

Нагадаємо, влітку поточного року Аякс взяв тер Штегена в річну оренду в Барселони.