Кейн розповів, чому забрав м'яч, після переможного матчу проти Динамо Загреб

Форвард збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн розповів, що він забрав м'яч після матчу проти загребського Динамо (9:2), щоб принести його своєму сину.

Його слова передає УЄФА.

"Я зберігаю всі м’ячі після хет-триків, хлопцям може бути набридло підписувати їх, але нехай продовжують. Мій син Луї любить грати у футбол, йому лише три роки, але я візьму м'яч додому і покладу його біля його ліжка, він буде щасливий, коли прокинеться вранці".

Також нападник прокоментував своє історичне досягнення, за яким він перегнав колишнього нападника Манчестер Юнайтед Вейна Руні.

"Коли ви змагаєтесь з Вейном Руні, це означає, що ви робите щось добре. Він один із найкращих англійських гравців і один із найкращих гравців у світі. Це приємне досягнення", – сказав Кейн.

Нагадаємо, напередодні 31-річний нападник встановив ще один рекорд, цього разу в Бундеслізі. Він довів кількість голів до 50 у чемпіонатах Німеччини. Цієї позначки Кейн досяг за 35 поєдинків.

Сьогодні відбудеться 6 матчів основного раунду Ліги чемпіонів. Зокрема, донецький Шахтар зіграє проти італійської Болоньї. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.