Годинник за понад 1 млн доларів: Кейн вразив розкішним аксесуаром на Золотому м’ячі

Англійський нападник Гаррі Кейн привернув увагу не лише перемогою на церемонії вручення Золотого м'яча 2026 року, а й надзвичайно дорогим аксесуаром. Капітан збірної Англії з'явився на урочистому заході в Лондоні з рідкісним годинником Rolex.

Форвард мюнхенської Баварії обрав ексклюзивну модель Rolex Cosmograph Daytona "Blue Sapphire", якої немає у звичайному каталозі бренду. Годинник виготовлений із білого золота 18 каратів, а його безель прикрашений 36 сапфірами насиченого синього кольору. Особливого вигляду аксесуару додає циферблат із природного каменю обсидіану зі сріблястим відблиском.

Модель оснащена автоматичним механізмом Rolex Calibre 4131 із функцією хронографа та запасом ходу приблизно на 72 години. Корпус діаметром 40 міліметрів доповнює браслет із білого золота. Поєднання коштовного каміння, рідкісного циферблата й ексклюзивного виконання робить цей годинник одним із найпомітніших аксесуарів вечора.

За оцінками видання, вартість Rolex Кейна становить близько 1,3 млн доларів. Таким чином, рідкісний аксесуар нападника став однією з найобговорюваніших деталей його появи на футбольному вечорі року.

El inglés Harry Kane ganador del Balón de Oro 2026. FELI-CITA-CIONES 🎉 Hace presencia con un ultra hiper archi mega recontra raro Rolex Daytona Ref. 126599TSA "Zafiros azules". https://t.co/NEBLvCkB8s — Grandes Complicaciones (@Relojes_GC) October 26, 2026

Нагадаємо, церемонія 2026 року вперше в історії відбулася в Лондоні. Для Кейна цей вечір став особливим не лише через розкішний образ: англієць здобув головну індивідуальну нагороду, ставши першим представником своєї країни за понад два десятиліття, якому вдалося виграти Золотий м'яч.

Зі сцени Кейн проголосив затяжну промову, у якій встиг подякувати не лише рідним та нинішнім одноклубникам по Баварії, а навіть пригадав Тоттенгем, який відіграв одну із головних ролей у його кар'єрі.