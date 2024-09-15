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Кейн перевершив рекорд Голанда в Бундеслізі

Олександр Булава — 15 вересня, 11:00
Кейн перевершив рекорд Голанда в Бундеслізі
Гаррі Кейн
Getty Images

Форвард збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд у чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє The Sun.

Напередодні 31-річний нападник допоміг мюнхенцям обіграти Гольштайн Кіль (6:1). Футболіст у матчі оформив хет-трик та довів кількість голів до 50 у чемпіонатах Німеччини. Цієї позначки він досяг за 35 поєдинків.

Попередній рекорд належав норвежцю Ерлінгу Голанду (Боруссія Дортмунд та Лейпциг), який відзначився 50 голами за 43 матчі.

Огляд матчу

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

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