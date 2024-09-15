Кейн перевершив рекорд Голанда в Бундеслізі
Гаррі Кейн
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Форвард збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд у чемпіонаті Німеччини.
Про це повідомляє The Sun.
Напередодні 31-річний нападник допоміг мюнхенцям обіграти Гольштайн Кіль (6:1). Футболіст у матчі оформив хет-трик та довів кількість голів до 50 у чемпіонатах Німеччини. Цієї позначки він досяг за 35 поєдинків.
Попередній рекорд належав норвежцю Ерлінгу Голанду (Боруссія Дортмунд та Лейпциг), який відзначився 50 голами за 43 матчі.