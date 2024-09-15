Кейн перевершив рекорд Голанда в Бундеслізі

Форвард збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд у чемпіонаті Німеччини.

Про це повідомляє The Sun.

Напередодні 31-річний нападник допоміг мюнхенцям обіграти Гольштайн Кіль (6:1). Футболіст у матчі оформив хет-трик та довів кількість голів до 50 у чемпіонатах Німеччини. Цієї позначки він досяг за 35 поєдинків.

One for the collection. 😁⚽️⚽️⚽️🎩



Lads were at it from start to finish today. Brilliant away win. pic.twitter.com/Ayv9SvF7gD — Harry Kane (@HKane) September 14, 2024

Попередній рекорд належав норвежцю Ерлінгу Голанду (Боруссія Дортмунд та Лейпциг), який відзначився 50 голами за 43 матчі.