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Кейн: Не відмовився би від лицарського звання

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 17:37
Кейн: Не відмовився би від лицарського звання
Гаррі Кейн
Getty Images

Зірковий форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував можливе отримання лицарського звання після завоювання Золотого м'яча-2026.

Слова футболіста наводить Sky Sports.

"Я б точно не відмовився від лицарського звання. Якщо це станеться, це буде неймовірно, і я дуже пишатимуся цим. Але не хочу надто забігати наперед. Звертання сер звучало б добре, проте мені було б дивно, якби всі почали так мене називати. Тож поки що залишимо просто Гаррі", – заявив Кейн.

Лицарське звання у Великій Британії – це почесний титул, який присвоюється монархом за особливі заслуги перед державою, суспільством, культурою, наукою чи спортом. Це звання є довічним, проте не успадковується дітьми його володаря.

Серед легенд британського футболу це звання отримували Стенлі Меттьюз, Боббі Чарльтон, Джеффрі Херст, Том Фінні, Кенні Далгліш, Девід Бекхем, Альф Ремзі, Метт Басбі, Алекс Фергюсон, Боббі Робсон, Тревор Брукінг і Гарет Саутгейт.

Гаррі Кейн став першим англійцем за останні 25 років і загалом п'ятим у історії, який виграв Золотий м'яч.

Золотий м'яч Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

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