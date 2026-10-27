Це був вечір, який я ніколи не забуду: Кейн підсумував свою перемогу в голосуванні за Золотий м'яч
Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн підбив підсумки своєї перемоги у голосуванні за Золотий м'яч.
Футболіст вийшов із заявою у своїх соцмережах.
"З чого почати? Це був вечір, який я ніколи не забуду.
Це велика честь – отримати Золотий м'яч після року, сповненого голів та особливих моментів. Дякую всьому персоналу та моїм партнерам по Баварії та збірній Англії, родині та друзям – усім, хто мене підтримував. Без вас це було б неможливим.
Дякую кожному, хто надіслав тепле повідомлення у соцмережах – я вас усіх дуже ціную. Це надовго залишиться у моєй пам'яті", – написав Кейн.
Зазначимо, що в голосуванні за Золотий м'яч-2026 Гаррі Кейн мінімально випередив Кіліана Мбаппе. Трійку замкнув вінгер Барселони Ламін Ямал.
Англієць провів найрезультативніший сезон у кар'єрі. Він забив 73 голи в 65 матчах за Баварію та національну збірну, а також віддав вісім асистів.
Форвард став першим гравцем Баварії з 1981 року, який отримав Золотий м'яч. Востаннє його вигравав Карл-Гайнц Румменігге. Також Кейн став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Оуен) англійським футболістом, який виграв ЗМ.
Раніше Гаррі Кейна з його перемогою привітали принц Вільям та Томас Тухель.