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Це був вечір, який я ніколи не забуду: Кейн підсумував свою перемогу в голосуванні за Золотий м'яч

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 15:07
Це був вечір, який я ніколи не забуду: Кейн підсумував свою перемогу в голосуванні за Золотий м'яч
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн підбив підсумки своєї перемоги у голосуванні за Золотий м'яч.

Футболіст вийшов із заявою у своїх соцмережах.

"З чого почати? Це був вечір, який я ніколи не забуду.

Це велика честь – отримати Золотий м'яч після року, сповненого голів та особливих моментів. Дякую всьому персоналу та моїм партнерам по Баварії та збірній Англії, родині та друзям – усім, хто мене підтримував. Без вас це було б неможливим.

Дякую кожному, хто надіслав тепле повідомлення у соцмережах – я вас усіх дуже ціную. Це надовго залишиться у моєй пам'яті", – написав Кейн.

Зазначимо, що в голосуванні за Золотий м'яч-2026 Гаррі Кейн мінімально випередив Кіліана Мбаппе. Трійку замкнув вінгер Барселони Ламін Ямал.

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Англієць провів найрезультативніший сезон у кар'єрі. Він забив 73 голи в 65 матчах за Баварію та національну збірну, а також віддав вісім асистів.

Форвард став першим гравцем Баварії з 1981 року, який отримав Золотий м'яч. Востаннє його вигравав Карл-Гайнц Румменігге. Також Кейн став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Оуен) англійським футболістом, який виграв ЗМ. 

Раніше Гаррі Кейна з його перемогою привітали принц Вільям та Томас Тухель.

Золотий м'яч Гаррі Кейн Баварія Мюнхен

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