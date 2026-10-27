Це був вечір, який я ніколи не забуду: Кейн підсумував свою перемогу в голосуванні за Золотий м'яч

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн підбив підсумки своєї перемоги у голосуванні за Золотий м'яч.

Футболіст вийшов із заявою у своїх соцмережах.

"З чого почати? Це був вечір, який я ніколи не забуду.

Це велика честь – отримати Золотий м'яч після року, сповненого голів та особливих моментів. Дякую всьому персоналу та моїм партнерам по Баварії та збірній Англії, родині та друзям – усім, хто мене підтримував. Без вас це було б неможливим.

Дякую кожному, хто надіслав тепле повідомлення у соцмережах – я вас усіх дуже ціную. Це надовго залишиться у моєй пам'яті", – написав Кейн.

Where do I begin? That was an evening I'll never forget. It’s an incredible honour to receive the Ballon d’Or award after a year full of goals, trophies and special milestones. Thank you to all the staff and my teammates at @england and @fcbayern, as well as family, friends and everyone who’s supported me – this wouldn’t be possible without you all. Thank you to everyone who has sent a kind message, social media post - I appreciate every single one of them. This will live long in the memory. 🙌🏆❤️ — Harry Kane (@HKane) October 27, 2026

Зазначимо, що в голосуванні за Золотий м'яч-2026 Гаррі Кейн мінімально випередив Кіліана Мбаппе. Трійку замкнув вінгер Барселони Ламін Ямал.

Англієць провів найрезультативніший сезон у кар'єрі. Він забив 73 голи в 65 матчах за Баварію та національну збірну, а також віддав вісім асистів.

Форвард став першим гравцем Баварії з 1981 року, який отримав Золотий м'яч. Востаннє його вигравав Карл-Гайнц Румменігге. Також Кейн став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Оуен) англійським футболістом, який виграв ЗМ.

Раніше Гаррі Кейна з його перемогою привітали принц Вільям та Томас Тухель.