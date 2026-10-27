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Каррагер: Кейн не виграв би Золотий м’яч, якби грав за Тоттенгем

Олег Дідух — 27 жовтня 2026, 22:27
Каррагер: Кейн не виграв би Золотий м’яч, якби грав за Тоттенгем
Гаррі Кейн
Getty Images

Легендарний ексзахисник Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що виграли Золотий м'яч Гаррі Кейну дозволив перехід із Тоттенгема в Баварію.

Слова колишнього захисника збірної Англії наводить Sky Sports.

"Цей перехід був йому потрібен. Я думав, що він може бути одержимий рекордом результативності в АПЛ, але він одержимий рекордами голів загалом, а не лише цим.

Крім того, цей перехід дає йому чудову можливість виграти Лігу чемпіонів і потрапляти до списків претендентів на Золотий м'яч. Гаррі Кейн у жодному разі не зміг би виграти Золотий м'яч, якби грав за Тоттенгем", – заявив Каррагер.

Нагадаємо, напередодні Кейн став володарем Золотого м'яча-2026. 33-річний англієць перейшов у Баварію з Тоттенгема влітку 2023 року за 95 мільйонів євро.

Золотий м'яч Гаррі Кейн Джеймі Каррагер

Гаррі Кейн

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