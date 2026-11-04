Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

ПСЖ встановив рекорд Ліги чемпіонів завдяки швидкісному розгрому Вільярреала

Володимир Максименко — 4 листопада 2026, 10:55
ПСЖ встановив рекорд Ліги чемпіонів завдяки швидкісному розгрому Вільярреала
Луїс Енріке
Getty Images

Парі Сен-Жермен розгромив Вільярреал в четвертому турі Ліги чемпіонів, завдяки чому встановив новий рекорд турніру. 

Про це повідомили у ESPN.

Ще у першому таймі французький гранд забив у ворота іспанців чотири голи і футболістами знадобилось на це 17 хвилин.

Раніше найшвидше таку кількість м'ячів у Лізі чемпіонів забивав мадридський Реал у ворота загребського Динамо у 2011 році – тоді це трапилось за 20 хвилин.

ПСЖ за підсумками матчу посідають перше місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши 12 очок. 

У наступному турі підопічні Луїса Енріке зустрінуться із Ромою – гру заплановано на 25 листопада, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ямал побив рекорд Мбаппе у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів ПСЖ Рекорд

ПСЖ

Він завжди готовий, коли ми його потребуємо: захисник ПСЖ – про Забарного
Може стати ще важливішим: Енріке – про роль Забарного в ПСЖ
Зірку ПСЖ запідозрили у романі з моделлю Victoria’s Secret: пару помітили разом у Парижі
Хакімі встановив вражаюче досягнення в матчі проти Гавра
Енріке встановив абсолютний рекорд ПСЖ, випередивши Блана

Останні новини