ПСЖ встановив рекорд Ліги чемпіонів завдяки швидкісному розгрому Вільярреала

Парі Сен-Жермен розгромив Вільярреал в четвертому турі Ліги чемпіонів, завдяки чому встановив новий рекорд турніру.

Про це повідомили у ESPN.

Ще у першому таймі французький гранд забив у ворота іспанців чотири голи і футболістами знадобилось на це 17 хвилин.

Раніше найшвидше таку кількість м'ячів у Лізі чемпіонів забивав мадридський Реал у ворота загребського Динамо у 2011 році – тоді це трапилось за 20 хвилин.

ПСЖ за підсумками матчу посідають перше місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши 12 очок.

У наступному турі підопічні Луїса Енріке зустрінуться із Ромою – гру заплановано на 25 листопада, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ямал побив рекорд Мбаппе у Лізі чемпіонів.