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Ноєр піднявся на третю сходинку в рейтингу рекордсменів ЛЧ за кількістю зіграних матчів

Денис Іваненко — 4 листопада 2026, 09:12
Ноєр піднявся на третю сходинку в рейтингу рекордсменів ЛЧ за кількістю зіграних матчів
Мануель Ноєр
ФК Баварія

Воротар Баварії Мануель Ноєр вийшов на третє місце за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Він випередив у рейтингу рекордсменів Ліонеля Мессі та Томаса Мюллера. Поєдинок четвертого туру ЛЧ-2026/27 проти мадридського Атлетико (2:0) став для німця 164-м у цьому турнірі.

Пальму першості продовжує утримувати Кріштіану Роналду. На другій сходинці розташовується Ікер Касільяс. 

Рекордсмени за кількістю матчів у ЛЧ

  • 1. Кріштіану Роналду – 183
  • 2. Ікер Касільяс – 177
  • 3. Мануель Ноєр – 164
  • 4-5. Ліонель Мессі – 163
  • 4-5. Томас Мюллер – 163

Зазначимо, що Ноєр дебютував у Лізі чемпіонів у 2007 році, коли виступав за Шальке. 40-річний голкіпер двічі вигравав цей турнір – у сезонах 2012/13 і 2019/20.

Нагадаємо, що напередодні рекордсменом ЛЧ став Ламін Ямал. Він перевершив бомбардирське досягнення Кіліана Мбаппе.

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