Ноєр піднявся на третю сходинку в рейтингу рекордсменів ЛЧ за кількістю зіграних матчів

Воротар Баварії Мануель Ноєр вийшов на третє місце за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Він випередив у рейтингу рекордсменів Ліонеля Мессі та Томаса Мюллера. Поєдинок четвертого туру ЛЧ-2026/27 проти мадридського Атлетико (2:0) став для німця 164-м у цьому турнірі.

Пальму першості продовжує утримувати Кріштіану Роналду. На другій сходинці розташовується Ікер Касільяс.

Рекордсмени за кількістю матчів у ЛЧ

1. Кріштіану Роналду – 183

2. Ікер Касільяс – 177

3. Мануель Ноєр – 164

4-5. Ліонель Мессі – 163

4-5. Томас Мюллер – 163

Зазначимо, що Ноєр дебютував у Лізі чемпіонів у 2007 році, коли виступав за Шальке. 40-річний голкіпер двічі вигравав цей турнір – у сезонах 2012/13 і 2019/20.

Нагадаємо, що напередодні рекордсменом ЛЧ став Ламін Ямал. Він перевершив бомбардирське досягнення Кіліана Мбаппе.