Ноєр піднявся на третю сходинку в рейтингу рекордсменів ЛЧ за кількістю зіграних матчів
Мануель Ноєр
ФК Баварія
Воротар Баварії Мануель Ноєр вийшов на третє місце за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Squawka.
Він випередив у рейтингу рекордсменів Ліонеля Мессі та Томаса Мюллера. Поєдинок четвертого туру ЛЧ-2026/27 проти мадридського Атлетико (2:0) став для німця 164-м у цьому турнірі.
Пальму першості продовжує утримувати Кріштіану Роналду. На другій сходинці розташовується Ікер Касільяс.
Рекордсмени за кількістю матчів у ЛЧ
- 1. Кріштіану Роналду – 183
- 2. Ікер Касільяс – 177
- 3. Мануель Ноєр – 164
- 4-5. Ліонель Мессі – 163
- 4-5. Томас Мюллер – 163
Зазначимо, що Ноєр дебютував у Лізі чемпіонів у 2007 році, коли виступав за Шальке. 40-річний голкіпер двічі вигравав цей турнір – у сезонах 2012/13 і 2019/20.
Нагадаємо, що напередодні рекордсменом ЛЧ став Ламін Ямал. Він перевершив бомбардирське досягнення Кіліана Мбаппе.