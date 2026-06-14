Джака знайшов причину втраченої звитяги: Якщо не реалізуєш свої моменти попереду, суперник покарає тебе

Опорний півзахисник збірної Швейцарії з футболу Граніт Джака проаналізував втрачену перемогу над Катаром у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026.

Його слова наводить FIFA.

За його словами, червоно-білій національній команді потрібно опуститися на землю та тверезо оцінити ситуацію. Гравець англійського Сандерленда додав, що швейцарці навіть близько не у тому становищі, щоб говорити про титул чи те, що це найкращий їх Мундіаль

"Якщо не реалізуєш свої моменти попереду, суперник покарає тебе. Можливо, нам також забракло терпіння, і ми відчули, що просто зобов'язані забивати другий гол. Ми маємо бути достатньо розумними та досвідченими, щоб спокійно доводити матч до кінця за рахунку 1:0. Ми знали, що вони чекають на свій шанс. І вони його дочекалися на 94-й хвилині. Наприкінці другого тайму ми втратили свій ритм, а на такому рівні подібного допускати не можна. Тепер нам потрібно спуститися на землю і тверезо оцінити реальність. А реальність така, що просто зараз ми навіть близько не в тому становищі, щоб говорити про титул чи наш найкращий чемпіонат світу в історії", – сказав Джака.

Швейцарія втратила мінімальну перемогу у компенсований час – нічия 1:1.

Раніше своїми думками після матчу поділилися головні наставники обох команд – Мурат Якін та Хулен Лопетегі. Також поєдинок оцінив лідер швейцарського захисту Мануель Аканджі.

У другому турі Катар зіграє проти Канади (19 червня о 01:00 за київським часом), а Швейцарія 18 червня зустрінеться з Боснією і Герцеговиною (о 22:00).