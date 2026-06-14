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Воротаря збірної Катару визнали найкращим гравцем матчу проти Швейцарії на ЧС-2026

Микола Літвінов — 14 червня 2026, 01:09
Воротаря збірної Катару визнали найкращим гравцем матчу проти Швейцарії на ЧС-2026
Махмуд Абанаду
FIFA World Cup/X

Воротаря збірної Катару та Аль-Раяна Махмуда Абанаду визнали найкращим гравцем матчу проти Швейцарії на чемпіонаті світу 2026-го року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

26-річний воротар провів весь матч на полі. За даними статистичного порталу Sofascore, за гру Абанаду здійснив 5 сейвів. На початку першого тайму катарський голкіпер збив гравця швейцарців у своєму штрафному майданчику, тим самим привіз до призначення пенальті.

Зауважимо, що у складі збірної Катару Абанаду провів всього 7 матчів, у яких пропустив 5 м'ячів та два рази залишив ворота на "замку".

Нагадаємо, що Буалем Хухі на 94-й хвилині вирвав для своєї команди нічию (1:1) у матчі першого туру групи В проти Швейцарії. Підопічні Мурата Якіна забили пенальті на початку першого тайму. Цей забитий м'яч увійшов до трійки найпізніших в історії групових етапів ЧС.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Катару з футболу Махмуд Абанаду

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