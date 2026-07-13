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Все очевидно: Паредес – про вилучення Емболо в матчі між збірними Аргентини та Швейцарії на ЧС-2026

Денис Іваненко — 13 липня 2026, 13:21
Все очевидно: Паредес – про вилучення Емболо в матчі між збірними Аргентини та Швейцарії на ЧС-2026
Вилучення Емболо
Getty Images

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес висловився щодо епізоду з вилученням швейцарського нападника Бреля Емболо в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу (3:1).

Його слова передає Clarin.

Під час поєдинку головний арбітр Жоау Піньєйру спочатку показав "гірчичник" гравцю "албьбіселесте" за фол, після чого переглянув повтор і скасував це рішення. Він дав жовту картку форварду збірної Швейцарії за симуляцію, яка стала для нього другою у грі.

Це викликало чималий резонанс у футбольній спільноті. Проте Леандро вважає, що все було справедливо.

"Не бачу тут приводу для суперечок. Все очевидно: суперник симулював, а я його не торкався. Суддя ухвалив правильне рішення", – сказав Паредес.

Зазначимо, що цю думку не розділяє Ремо Фройлер. Півзахисник збірної Швейцарії назвав рішення арбітра катастрофою.

Нагадаємо, що напередодні Йожеф Сабо зробив прогноз на півфінали й переможця чемпіонату світу. Він також згадав про рішення арбітра на користь "альбіселесте".

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