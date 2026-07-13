Все очевидно: Паредес – про вилучення Емболо в матчі між збірними Аргентини та Швейцарії на ЧС-2026
Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес висловився щодо епізоду з вилученням швейцарського нападника Бреля Емболо в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу (3:1).
Його слова передає Clarin.
Під час поєдинку головний арбітр Жоау Піньєйру спочатку показав "гірчичник" гравцю "албьбіселесте" за фол, після чого переглянув повтор і скасував це рішення. Він дав жовту картку форварду збірної Швейцарії за симуляцію, яка стала для нього другою у грі.
Це викликало чималий резонанс у футбольній спільноті. Проте Леандро вважає, що все було справедливо.
"Не бачу тут приводу для суперечок. Все очевидно: суперник симулював, а я його не торкався. Суддя ухвалив правильне рішення", – сказав Паредес.
Зазначимо, що цю думку не розділяє Ремо Фройлер. Півзахисник збірної Швейцарії назвав рішення арбітра катастрофою.
Нагадаємо, що напередодні Йожеф Сабо зробив прогноз на півфінали й переможця чемпіонату світу. Він також згадав про рішення арбітра на користь "альбіселесте".