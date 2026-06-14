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Тренер Швейцарії знайшов причину втраченої перемоги над Катаром на ЧС-2026: Нам не вистачило реалізації

Софія Кулай — 14 червня 2026, 02:27
Тренер Швейцарії знайшов причину втраченої перемоги над Катаром на ЧС-2026: Нам не вистачило реалізації
Мурат Якін
Getty Images

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін розповів, що його команді забракло реалізації у матчі проти Катару.

Його слова наводить FIFA.

Попри це, наставник не дорікнув своїм підопічним, які продемонстрували на футбольному полі усе, про що вони домовлялися у роздягальні.

"Нам немає в чому себе дорікати щодо того, як ми грали. Якщо подивитися на статистику, сьогодні ми завдали 26 ударів, але зрештою лише розігріли воротаря. Думаю, нам потрібно попрацювати над точністю та вірою у власні сили. Те, як ми грали, було саме таким, як я собі уявляв.

Ми виходили на хороші позиції, робили якісні ривки та створювали хороші моменти, але зрештою нам не вистачило реалізації. Саме це завжди було однією з наших сильних сторін, але, звісно, суперник також про це знав", – сказав Якін.

На 17-й хвилині Емболо завдяки реалізованому пенальті вивів Швейцарію уперед. Здавалося, що гра йде до мінімальної перемоги гостей, але у компенсований до матчу час Хухі, який увійшов в історію, врятував катарців від поразки – нічия 1:1.

Зауважимо, що для збірної Катару ця мирова стала історичною. Це перше здобуте очко для катарців на чемпіонатах світу. Раніше на домашньому Мундіалі 2022-го року, вони зазнали трьох поразок поспіль та вилетіли з турніру.

Відзначимо, що в іншому поєдинку групи В Канада розписала мирову 1:1 із Боснією і Герцеговиною.

У другому турі Катар зіграє проти Канади (19 червня о 01:00 за київським часом), а Швейцарія 18 червня зустрінеться з Боснією і Герцеговиною (о 22:00).

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