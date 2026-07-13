Це катастрофа: Фройлер розніс роботу судді в матчі Аргентина – Швейцарія на ЧС-2026

Півзахисник збірної Швейцарії Ремо Фройлер висловився про поразку від Аргентини (1:3) в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає The Touchline.

34-річний футболіст розкритикував суддівство в цьому поєдинку. Він заявив, що сумнівне рішення арбітра вплинуло на підсумковий результат.

"Це катастрофа. Не знаю, що цей арбітр тут робить. Не розумію, як ВАР може так просто змінити хід матчу! Ми не можемо змінити правила, але це рішення вбило гру. Не вбивайте гру так… У форматі 11 проти 11 – ми їх перегравали", – сказав Фройлер.

Зазначимо, що головним арбітром матчу був португалець Жоау Піньєйру. У цій грі він спочатку показав "гірчичник" Леандро Паредесу за фол проти Бреля Емболо, після чого переглянув повтор і скасував це рішення та дав жовту картку нападнику збірної Швейцарії за симуляцію, яка стала для нього другою у поєдинку.

Нагадаємо, що у півфіналі ЧС-2026 Аргентина зіграє з Англією. Їхнє очне протистояння відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.