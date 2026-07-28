IFAB визнала вилучення Емболо в матчі з Аргентиною у чвертьфіналі ЧС-2026 помилковим

Міжнародна рада футболу (IFAB) визнала рішення арбітра покарати центрального нападника збірної Швейцарії Бреля Емболо другою жовтою карткою в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 помилковим.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, коли гравець отримує першу жовту картку за скоєння фолу, сам факт порушення не може бути скасовано завдяки VAR. У такому випадку система відеоповторів може лише допомогти арбітру ідентифікувати винуватця епізоду.

"Жовта картка (попередження), яка не є другою жовтою карткою, може бути переглянута лише з метою ідентифікації гравця, який скоїв порушення, за яке було призначено покарання; саме порушення не може бути переглянуте чи змінене. Застосування положення про помилкову ідентифікацію для вирішення випадків симуляції під час Чемпіонату світу з футболу 2026 року було позитивно сприйнято і буде включено до детального перегляду протоколу VAR... однак воно не може використовуватися як таке, доки цей перегляд не буде завершено", – йдеться в заяві.

Як відомо, Швейцарія вилетіла з цьогорічної світової першості після цього поєдинку, поступившись аргентинцям з рахунком 1:3. На 72-й хвилині гри сталася сутичка між Леандро Паредесом та Брелем Емболо.

Спочатку арбітр показав "гірчичник" півзахиснику "Альбіселесте", проте після перегляду VAR він змінив своє рішення, й другу жовтку картку отримав Емболо за симуляцію.

Після цього центрфорвард "Хрестоносців" став четвертим гравцем в історії мундіалів, якого вилучали з поля за вдавання фолу з боку суперника.