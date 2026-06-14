Аканджі – про прикру нічию з Катаром на старті ЧС-2026: Ми маємо звинувачувати лише самих себе

Центральний захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі наголосив на великій кількості моментів біля воріт Катару, які перевтілилися лише в один результативний удар.

Його цитує FIFA.

На його думку, вони повинні звинувачувати у цій втраченій перемозі лише самих себе.

Не думаю, що ми могли б створити більше гольових моментів. У нас їх і так було дуже багато, причому справді хороших. Треба просто їх реалізовувати. Ми граємо на чемпіонаті світу. Якщо давати супернику шанс повернутися в гру аж до 94-ї хвилини, то рано чи пізно це станеться. Ми маємо звинувачувати лише самих себе. Нам не вистачило рішучості перед чужими воротами. Але я не думаю, що нам бракувало серйозності", – заявив Аканджі.

Аканджі відіграв весь поєдинок, який закінчився мировою 1:1.

Раніше своїми думками після матчу поділилися Мурат Якін та Хулен Лопетегі.

У другому турі Катар зіграє проти Канади (19 червня о 01:00 за київським часом), а Швейцарія 18 червня зустрінеться з Боснією і Герцеговиною (о 22:00).