Наставник Катару оцінив Швейцарію: Вони мають можливість пройти далеко на цьому чемпіонаті світу

Тренер збірної Катару з футболу Хулен Лопетегі відзначив рівень Швейцарії, у якої його команда вирвала нічию 1:1 у рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026.

Його слова передає FIFA.

Він зізнався, що захоплюється суперником, який дуже добре працює протягом останніх декількох років на чолі з Муратом Якіном. 51-річний спеціаліст очолює швейцарську національну команду з літа 2021-го, провівши на чолі 60 ігор.

"Думаю, що Мурат Якін виконує дуже хорошу роботу з тією самою основою та новими гравцями, яких вони залучили. Тому що, як ми вже казали, коли аналізуєш кожного гравця, у них є топові футболісти на всіх позиціях, також і на лаві запасних. Тож така моя думка про них. Я відчуваю лише захоплення роботою Мурата та якістю їхніх гравців. Я впевнений, що вони мають можливість пройти далеко на цьому чемпіонаті світу", – сказав Лопетегі.

Цікаво, що збірна Катару здобула своє перше очко на чемпіонатах світу. Раніше на домашньому Мундіалі 2022-го року, катарці зазнали трьох поразок поспіль та вилетіли з турніру.

Відзначимо, що найкращим гравцем поєдинку визнали голкіпера Катару Махмуда Абанаду, а герой господарів Буалема Хухі, який зрівняв цифри на табло, став третім найпізнішим голом у груповому етапі чемпіонатів світу з футболу за всю історію.

У наступному турі Катар зіграє проти Канади (19 червня о 01:00 за київським часом), а Швейцарія 18 червня зустрінеться з Боснією і Герцеговиною (о 22:00).