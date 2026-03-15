УЄФА скасував Фіналіссіму-2026 через воєнні дії на Близькому Сході

УЄФА скасував проведення Фіналіссіми-2026 між збірними Аргентини та Іспанії, яка мала відбутися в Катарі.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Організатори пояснили, що скасування відбулося через конфлікт на Близькому Сході. Проведення поєдинку в таких умовах стало неможливим.

В УЄФА намагалися знайти вихід із ситуації та запропонували варіант зі стадіоном "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Планувалося, що місця на трибунах будуть розподілені 50 на 50 між уболівальниками обох команд. Однак Аргентина відхилила такий варіант.

Пропозиція з пошуком іншого нейтрального поля теж не знайшла підтримки в представників Аргентини.

Чемпіони світу-2022 запропонували провести Фіналіссіму після Мундіалю-2026, але оскільки Іспанія не матиме вільних дат, цей варіант теж відхилили. Зрештою Аргентина погодилася на матч 31 березня, але ця дата виявилася неможливою для реалізації.

Фіналіссіма-2026 між збірними Аргентини та Іспанії спочатку була запланована на 27 березня у катарській Досі. Цей матч мав стати першим очним протистоянням Ламіна Ямала та Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, напередодні Футбольна асоціація Катару на невизначений термін скасувала всі спортивні заходи на території країни через масований запуск іранських ракет.