УЄФА хоче перенести Фіналіссіму на Сантьяго Бернабеу, президент Асоціації футболу Аргентини проти

Микола Літвінов — 12 березня 2026, 20:57
UEFA.com

УЄФА розглядає мадридський стадіон "Сантьяго Бернабеу" як нове місце для проведення матчу Фіналіссіми між збірними Іспанії та Аргентини 27 березня.

Про це повідомляє AS.

Ініціатором перенесення гри на арену Реала виступив президент УЄФА Александер Чеферін.

Водночас президент Асоціації футболу Аргентини Клаудіо Тапія, щодо якого наразі триває розслідування, та який нещодавно давав свідчення щодо ймовірного ухилення від сплати податків на суму 11 мільйонів євро, виступає за проведення зустрічі на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі.

Остаточне рішення щодо місця проведення поєдинку організатори мають ухвалити найближчим часом.

Зауважимо, Фіналіссіма між збірними Аргентини та Іспанії була першочергово запланована на 27 березня у катарській Досі. Цікаво, що цей матч ймовірно може стати першим очним протистоянням Ламіна Ямала та Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, напередодні Футбольна асоціація Катару на невизначений термін скасувала всі спортивні заходи на території країни через масований запуск іранських ракет.

