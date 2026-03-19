Бачив полум'я в небі від ракет: колишня зірка АПЛ – про свій дебютний матч у Катарі

Екснападник Вест Гема Майкл Антоніо поділився першими враженнями від життя в Катарі, де він продовжив кар'єру, підписавши контракт з Аль-Саїлією.

Його слова передає The Sun.

Ямайський форвард розповів про життя в Досі під загрозою ракет і вибухів через військові дії на Близькому Сході. Він зізнався, коли йому по-справжньому було страшно.

"У день мого дебюту було дуже страшно – чув вибухи, готель трясся. Я бачив полум'я в небі від ракет", – сказав Антоніо.

Попри це, 35-річний футболіст зазначив, що загалом почувається в безпеці. Він задоволений життям у Досі й не шкодує, що продовжив кар'єру в Катарі.

Нагадаємо, що Майкл Антоніо наприкінці 2024 року потрапив у жахливу ДТП, внаслідок якої ледь не втратив ногу. Згодом він переніс операцію і на подив багатьох повернувся у футбол, уперше зігравши вже в червні.

Більшу частину кар'єри провів у Вест Гемі, ставши справжньою легендою клубу. За лондонців нападник збірної Ямайки провів 323 матчі, в яких забив 83 голи та віддав 43 асисти.