Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Катар відклав всі футбольні матчі на тлі обстрілів: Фіналіссіма між Аргентиною Мессі та Іспанією під питанням

Микола Літвінов — 1 березня 2026, 19:56
Катар відклав всі футбольні матчі на тлі обстрілів: Фіналіссіма між Аргентиною Мессі та Іспанією під питанням
www.qfa.qa

Футбольна асоціація Катару ухвалила рішення безстроково перенести всі внутрішні та міжнародні матчі через масований запуск іранських ракет та загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомила організація у своїх соцмережах. Деталі розкриває ESPN.

Представники керівного органу повідомили про зупинку турнірів, зазначивши лише, що нові дати відновлення змагань оголосять згодом.

Також під великим питанням опинилося проведення Фіналіссіми між збірними Аргентини та Іспанії, яке було заплановано на 27 березня. Цікаво, що цей матч мав стати першим очним протистоянням Ламіна Ямаля та Ліонеля Мессі.

Іспанське видання AS зазначає, що гра знаходиться в підвішеному стані, хоча джерело в Королівській іспанській футбольній федерації повідомило ESPN, що новин про можливе скасування зустрічі ще не було.

Нагадаємо, напередодні Іран випустив 66 балістичних ракет по Катару. Від обстрілу постраждали 16 людей

війна Іран Катар

Катар

Дав гроші, щоб пішов з воріт: зірковий блогер підкупив голкіпера на благодійному матчі в Катарі
Хотів зіграти по-волейбольному: голкіпер катарського клубу сам закинув собі неймовірний автогол
ПСЖ продав іменитого захисника в Катар
Легенда Наполі збирається повернутися з МЛС, розірвавши контракт зі своїм клубом
Секрети паризьких шейхів: вечеря з Саркозі, два мільярди на трансфери і син ловця перлів на чолі проєкту

Останні новини