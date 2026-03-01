Катар відклав всі футбольні матчі на тлі обстрілів: Фіналіссіма між Аргентиною Мессі та Іспанією під питанням
Футбольна асоціація Катару ухвалила рішення безстроково перенести всі внутрішні та міжнародні матчі через масований запуск іранських ракет та загострення ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомила організація у своїх соцмережах. Деталі розкриває ESPN.
Представники керівного органу повідомили про зупинку турнірів, зазначивши лише, що нові дати відновлення змагань оголосять згодом.
Також під великим питанням опинилося проведення Фіналіссіми між збірними Аргентини та Іспанії, яке було заплановано на 27 березня. Цікаво, що цей матч мав стати першим очним протистоянням Ламіна Ямаля та Ліонеля Мессі.
Іспанське видання AS зазначає, що гра знаходиться в підвішеному стані, хоча джерело в Королівській іспанській футбольній федерації повідомило ESPN, що новин про можливе скасування зустрічі ще не було.
Нагадаємо, напередодні Іран випустив 66 балістичних ракет по Катару. Від обстрілу постраждали 16 людей