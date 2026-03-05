УЄФА планує провести Фіналіссіму в Катарі попри загрози від Ірану

УЄФА наполягає на проведенні Фіналіссіми між збірними Аргентини та Іспанії в Катарі попри ракетні обстріли Ірану.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на заяву УЄФА.

У четвер, 5 березня, представник УЄФА повідомив, що організація наразі не розглядає альтернативні варіанти щодо проведення матчу.

"Остаточне рішення очікується наприкінці наступного тижня. Тривають обговорення з місцевими організаторами, які доклали величезних зусиль, щоб матч став успішним", – цитує ESPN заяву УЄФА.

Нещодавно Футбольна асоціація Катару ухвалила рішення безстроково перенести всі внутрішні та міжнародні матчі через ракетні обстріли зі сторони Ірану та загострення ситуації на Близькому Сході.

Під час атаки Іран запустив по Катару 66 ракет, від яких загинуло 16 людей.

Нагадаємо, що у Фіналіссімі мають зустрітися переможець Євро-2024 збірна Іспанії та володар Кубку Америки-2024 Аргентина. Матч на стадіоні "Лусаїл" у Катарі запланований на 27 березня. У поєдинку мають вперше зустрітися Ліонель Мессі та Ламін Ямаль.