Ухвалення такого рішення було неминучим: легенда МЮ – про звільнення Карріка

Легендарний колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл зізнався, що не думав, що звільнення Майкла Карріка з посади головного тренера "манкуніанців" буде настільки швидким.

Його цитує Sky Sports.

"Сумно, що до цього дійшло. Мені здається, за останні 10 років я говорив подібне досить часто – щоразу, коли у Манчестер Юнайтед змінювалися тренери. Адже це означає, що клуб не досягає успіху на полі, не реалізовує своїх цілей – того, до чого він прагне і чого очікують уболівальники. Можливо, удвічі сумніше від того, що йдеться саме про Майкла", – сказав Невілл.

Він додав, що рішення про розірвання співпраці з Карріком було неминучим через провальні виступи МЮ у поточному сезоні-2026/27.

Негативні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів "червоні дияволи" посідають 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

"Не очікував, що це станеться так швидко, але маємо те, що маємо. Становище в турнірній таблиці жахливе – команда перебуває у трійці найгірших, у зоні вильоту, – тож ухвалення такого рішення було неминучим. Утім, подібні події завжди викликають відчуття смутку, адже це означає, що клуб знову ходить по колу", – зазначив легендарний ексоборонець.

Нагадаємо, що у чемпіонаті манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Свій наступний поєдинок "червоні дияволи" проведуть 22 листопада. Це буде виїзна гра 11-го туру АПЛ-2026/27 проти Ліверпуля. Початок – о 18:30 (за київським часом).

У ЗМІ фігурує декілька імен наставників на заміну Карріку. Серед них Антоніо Конте. Однак головною кандидатурою на посаду є нинішній головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно. Якщо аргентинець очолить МЮ, то новим наставником національної команди може стати Жузеп Гвардіола.

Також раніше повідомлялося, що французький фахівець Дідьє Дешам відмовився очолити манчестерський клуб.