Легенда МЮ розніс епізод із призначенням пенальті на Мундіалі: Камера розташована не зовсім по лінії епізоду

Колишній правий захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Гарі Невілл висловився щодо епізоду з призначенням пенальті у матчі ЧС-2026 з футболу між Катаром та Швейцарією.

Його цитує Daily Mail.

Суддя поставив 11-метровий, який реалізував Брель Емболо на 17-й хвилині зустрічі.

У багаторазового чемпіона Англії виникли сумніви щодо даного моменту. За його словами, один із гравців міг бути в офсайді на початку атаки.

"Камера розташована не зовсім по лінії епізоду, тому ми можемо помилятися у своїх оцінках. Але чому нам досі не показали переконливий доказ, яким, як стверджується, володіє ФІФА, що там справді був офсайд?" – заявив Невілл.

Нагадаємо, що швейцарці не змогли втримати мінімальну перевагу у рахунку, пропустивши у компенсований до матчу час – мирова 1:1.

Раніше своїми думками після поєдинку поділилися головні наставники обох команд – Мурат Якін та Хулен Лопетегі. Також гру оцінив лідер швейцарської команди Мануель Аканджі.

Наступний матч швейцарці проведуть 18 червня. Суперником буде Боснія і Герцеговина. Початок – о 22:00 (за київським часом). Тоді як збірна Катару 19 червня (о 01:00) зіграє проти Канади.