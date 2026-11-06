Іменитий французький тренер Дідьє Дешам відмовився очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Mirror.

Напередодні повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед розглядає Дешама як можливу заміну нинішньому головному тренеру команди Майклу Карріку. Клуб зв'язався з французьким фахівцем, проте Дідьє відхилив пропозицію "червоних дияволів".

Окрім Дешама, в шортлисті Манчестер Юнайтед присутні також імена Унаї Емері, Юліана Нагельсманна та Едді Гау.

Дешам залишив посаду головного тренера збірної Франції після 14 років роботи (2012–2026). За цей час під його керівництвом національна команда виграла чемпіонат світу 2018 року та Лігу націй. Наразі фахівець перебуває без роботи.

Раніше Дешама також пов'язували з можливим поверненням до туринського Ювентуса, кольори якого він захищав як футболіст і де згодом працював тренером.