Конте може змінити Карріка на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед

Італійський фахівець Антоніо Конте є одним серед претендентів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, яку найближчим часом, імовірно, залишить Майкл Каррік.

Про це повідомив журналіст Санті Ауна.

За інформацією джерела, інтереси Конте у переговорах з англійським клубом представляє відомий футбольний агент Піні Захаві. Попри певні сумніви всередині керівництва Манчестер Юнайтед щодо кандидатури італійця, він залишається у короткому списку претендентів.

Основним конкурентом Конте є Маурісіо Почеттіно, якого раніше називали головною ціллю манкуніанців. Також серед можливих кандидатів фігурує Едді Гау.

Водночас очікується, що Майкл Каррік залишить посаду головного тренера команди найближчими днями, якщо не виникне непередбачених обставин.

Останнім місцем роботи Конте був Наполі, який він очолював із липня 2024-го до червня 2026 року. Під керівництвом італійця неаполітанці стали чемпіонами Італії та здобули Суперкубок країни. Раніше фахівець також працював із Челсі, Інтером, Ювентусом і збірною Італії.

Нагадаємо, що у чемпіонаті манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.