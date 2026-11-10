Власники взагалі не мають уявлення, що робити: Невілл – про можливе звільнення Карріка з МЮ

Колишній легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що керівництво англійського клубу взагалі не розуміє, що робити з посадою головного тренера на тлі провальних виступів команди Майкла Карріка.

Його цитує ESPN.

"Коли приходить новий тренер, усі радіють протягом кількох місяців, а потім раптом, через півроку, все повторюється. Можна й далі міняти тренерів, думаючи, що це вирішить проблему. Але за останні 12 років, протягом яких у клубі змінилося вісім тренерів, вже доведено: це не вихід. Майкл може піти, а може й залишитися – ми не знаємо, однак власники взагалі не мають уявлення, що робити", – заявив ексфутболіст "червоних дияволів".

Невілл запевнив, що жодна зміна наставника не спрацювала на користь манчестерського гранда. Навіть прихід топових фахівців не допоміг МЮ.

"Нічого з цього не спрацювало, бо якщо ти неправильно підбираєш гравців, якщо у тебе слабкий відділ аналізу, слабкий відділ підбору кадрів, якщо у тебе немає сильного керівництва, яке пронизує весь футбольний клуб наскрізь, — ти провалишся. Будь-яка організація у світі зазнає невдачі, якщо у вас немає узгодженого керівництва від верху до низу — від ради директорів і власників аж до людини, яка стоїть на полі й намагається грати у футбол. У цьому футбольному клубі є реальні проблеми: на цих посадах працюють люди, які ніколи раніше не працювали так високо", – додав Гарі.

Каррік працював у Манчестер Юнайтед на посадах асистента головного тренера, двічі виконував обов'язки наставника, а у травні 2026-го повноцінно очолив "червоних дияволів".

Відтоді команда під його керівництвом провела 16 ігор (4 перемоги, 5 нічиїх та 7 поразок). Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

На тлі цього є чимало чуток про можливе звільнення Карріка. 45-річний спеціаліст вже прокоментував потенційну відставку. Очікується, що зміни на тренерському містку МЮ можуть відбутися вже перед наступною грою проти Ліверпуля, яка відбудеться 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що французький фахівець Дідьє Дешам відмовився очолити манчестерський клуб.