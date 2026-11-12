ЗМІ назвали клаусулу, яку Манчестер Юнайтед сплатить за Почеттіно

Визначилась сума відступних, яку Манчестер Юнайтед сплатить за головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомив журналіст Самі Мокбел.

Так, федерація футболу США отримає за дострокове розірвання контракту з фахівцем 7 мільйонів фунтів. Очікується, що призначення Почеттіно в МЮ відбудеться не пізніше 19 листопада.

Mauricio Pochettino to become new Man Utd head coach. Utd inform US federation of intention to activate £7m release clause and Pochettino informs employers of intention to leave post. New manager to be in situ by November 19 latest. https://t.co/LzY1SuUaIz — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) November 12, 2026

Аргентинець лише три місяці тому продовжив контракт зі збірною США, яку очолює з вересня 2024-го. Нова угода розрахована до завершення чемпіонату світу 2030 року.

Зазначимо, що раніше Почеттіно успішно працював на чолі Тоттенгема, вивівши команду у перший в історії фінал Ліги чемпіонів (2018/19, поразка від Ліверпуля 0:2, – прим.ред.). Також наставник з 2023 по 2024 рік очолював Челсі та має досвід роботи в ПСЖ.

В АПЛ сезону-2026/27 Манчестер Юнайтед востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

Раніше "червоні дияволи" оголосили про звільнення Майкла Карріка.