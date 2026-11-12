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Манчестер Юнайтед оголосив про звільнення Карріка

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 12:55
Манчестер Юнайтед оголосив про звільнення Карріка
Майкл Каррік
Getty Images

Манчестер Юнайтед звільнив Майкла Карріка з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "червоних дияволів".

У клубі зазначили, що фахівець завжди буде легендою клубу, який і як гравець, і як тренер демонстрував високий рівень професіоналізму та відданості справі. Водночас із цим в МЮ наголосили, що жахливий початок сезону-2026/27 вимагає від керівництва невідкладних дій.

Майкл Каррік очолив Манчестер Юнайтед взимку 2026 року і зміг за підсумками сезону повернути команду в Лігу чемпіонів. Тієї ж весни клуб підписав із наставником новий контракт до літа 2028 року.

Загалом під керівництвом Карріка МЮ зіграв 32 матчі, у яких здобув 15 перемог, вісім разів зіграв унічию та 9 разів програв.

Нагадаємо, що в АПЛ сезону-2026/27 манчестерський клуб востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів. 

Очікується, що новим головним тренерм "дияволів" стане Маурісіо Почеттіно.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Майкл Каррік

Майкл Каррік

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