Невілл: Карріку буде неймовірно складно залишатися головним тренером Манчестер Юнайтед

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що Майкл Каррік не зможе втриматися на посаді головного тренера "Червоних дияволів".

Слова ексзахисника наводить Sky Sports.

"Майклу Карріку буде неймовірно складно залишатися головним тренером Манчестер Юнайтед надалі. У цьому й полягає проблема клубу. Жахливо таке говорити. Минулого сезону я справді вважав, що клуб мав запросити найкращого тренера з усіх можливих, а не призначати Майкла Карріка. Я відчував, що таке може статися досить швидко, але все дуже, дуже швидко пішло шкереберть, і клуб перебуває в жахливому стані.

Майкл Керрік популярний. Але власники клубу, спортивний департамент і гравці – ні. Вони серйозно підвели клуб. Вони, ймовірно, ухвалять рішення, яке обурить уболівальників Манчестер Юнайтед, але, можливо, воно буде необхідним. Клуб перебуває в жахливому стані", – заявив Невілл.