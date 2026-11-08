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Манчестер Юнайтед вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії

Володимир Максименко — 8 листопада 2026, 13:42
Манчестер Юнайтед вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії
Майкл Каррік
Getty Images

Манчестер Юнайтед продовжує вільне падіння в чемпіонаті Англії, опинившись у зоні вильоту. 

Це відбулось після перемоги Ноттінгем Форест над сусідами "дияволів" по місту – Ман Сіті.  "Лісники" набрали 9 очок, тоді як підопічні Майкла Карріка мають лише сім і посідають 18 місце.

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Таке трапилось із Юнайтед вперше з 1986 року – тоді команда під керівництвом Рона Аткінсона після 15 турів посідала 21 місце з 22 команд – фахівця у підсумку звільнили, а на його місце призначили легендарного сера Алекса Фергюсона.

Сезон-1986/87 Манчестер Юнайтед завершив на 11 місці, зберігши місце в елітному дивізіоні.

Зазначимо, що 8 листопада "червоні дияволи" матимуть шанс залишити ганебне для себе 18 місце – на команду очікує гра з Астон Віллою. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що МЮ взимку планує підписати нападника.

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