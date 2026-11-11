Гвардіола може очолити збірну США, якщо Почеттіно перейде до МЮ – ЗМІ

Іспанський наставник Жузеп Гвардіола є одним із головних кандидатів на посаду тренера збірної Сполучених Штатів Америки, якщо чинний наставник команди Маурісіо Почеттіно вирішить продовжити кар'єру у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Athletic.

За даними видання, Федерація футболу США (USSF) після ймовірного відходу Почеттіно звернеться до Гвардіоли. Утім, каталонський фахівець поки не прагне повертатися до тренерського містка, попри те, що він бажаний у багатьох футбольних командах.

На користь цього варіанта можуть зіграти дружні стосунки між Гвардіолою та колишнім президентом USSF Сунілом Гулаті, який вже пропонував каталонцю очолити "смугасто-зіркових". У 2022-му році його кандидатура розглядалася разом із Клоппом та Почеттіно.

Також зазначається, що Гвардіола прожив певний час у США після того, як покинув Барселону у 2012 році, а коли Почеттіно став на чолі "смугасто-зіркових", каталонець заявив, що у нього є друзі в США і він бажає аргентинському наставнику удачі.

Нагадаємо, що напередодні керівництво збірної США скасувало спілкування Почеттіно з пресою на тлі чуток про його призначення на посаду наставника МЮ, яку наразі обіймає Майкл Каррік.