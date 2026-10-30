Мені не потрібні жодні гарантії: Каррік оцінив своє майбутнє на чолі МЮ після провальних результатів

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік залишився розчарованим грою та результатом своєї команди в останніх матчах та заговорив про своє майбутнє на чолі "червоних дияволів".

Його цитує BBC.

"Мені не потрібні ні від кого жодні запевнення. Я чудово розумію ситуацію. Знаю, що це за робота, усвідомлюю свою відповідальність і розумію, що вона за собою тягне. Тому в цьому плані мені не потрібні жодні гарантії", – заявив Каррік.

МЮ вже не перемагає у восьми поєдинках поспіль – 5 поразок і 3 мирові. Востаннє англійський гранд здобував перемогу 10 вересня у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти азербайджанського Сабаха (4:0).

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед із 7 балами посідає лише 16-те місце. Вже у суботу, 31 жовтня, команда Карріка зіграє проти Челсі. Початок – о 14:30 (за київським часом).

Зазначимо, що Каррік очолив "манкуніанців" у січні 2026 року, замінивши на посаді Рубена Аморіма. У ролі виконувача обов'язків головного тренера фахівець провів на чолі команди 16 поєдинків (11 перемог, 3 нічиї, 2 поразки). У травні цього року його затвердили головним наставником команди. Відтоді провів на чолі манчестерського клубу 13 ігор.

Нещодавно капітан МЮ Бруну Фернандеш публічно розкритикував план на гру від тренера після розгромної поразки від Комо у Лізі чемпіонів (1:4). Футболіст та наставник вже помирилися.

45-річний англійський наставник отримає шанс виправити ситуацію. Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл і клубна легенда Рой Кін.

Раніше повідомлялося, що на заміну Карріку вже розглядають чотирьох кандидатів: Юліана Нагельсманна, Антоніо Конте, Едді Гау та Гарета Саутгейта.