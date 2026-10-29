Тренер Манчестер Юнайтед підтвердив довгострокову травму Шешко

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік підтвердив довгострокову відсутність Беньяміна Шешка через травму.

Слова фахівця передає пресслужба "манкуніанців".

Так, у гравця було діагностовано рецедив травми гомілкостопа. Хоча точні строки відновлення словенця не називаються, Каррік підтвердив – форвард вибув з гри надовго.

"На жаль, Бен не допоможе нам деякий час. Зараз ми не знаємо, про який саме термін йдеться, але це точно на тривалий час.

Це дуже прикро стосовно Шешка, з огляду на те, що він вже змушений був пережити. Це серйозний удар, але ми сподіваємось побачити Беньяміна на полі якомога скоріше", – розповів Каррік.

За повідомленнями ЗМІ, Шешко буде відсутнім щонайменше до січня 2027 року.

23-річний словенець не грає з 16 вересня, коли Манчестер Юнайтед поступився Брайтону в Кубку англійської ліги.

В сезоні-2026/27 Беньямін Шешко зіграв лише шість матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи.

Напередодні стало відомо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік помирився з лідером команди, португальським півзахисником Бруну Фернандешем.