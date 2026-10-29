Каррік висловився про рішення керівництва МЮ не звільняти його після поразки від Борнмута

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився про рішення керівництва не звільняти його після чергової поразки.

Слова фахівця передає ESPN.

"Я тут, щоб виконувати свою роботу на благо команди. Я дуже хочу виправити ситуацію, а тому ні – я не здивований, що мене не звільнили.

Після гри з Борнмутом я не очікував на звільнення – мене хвилювала наша гра та результат", – розповів Каррік.

Напередодні Манчестер Юнайтед продовжив серію без перемог до 8 матчів, вдома програвши Борнмуту 0:3 у 8 турі АПЛ.

Згодом ЗМІ повідомляли, що боси "червоних дияволів" планують звільнити Карріка і вже визначились із чотирма кандидатами на заміну фахівцю.

З часом у стані МЮ передумали та вирішили дати наставнику час на виправлення ситуації.

Зазначимо, що в АПЛ МЮ наразі посідає 16 місце з сімома очками в активі – одна перемога, чотири нічиї та три поразки. Команда випереджає останній Сандерленд на два залікові бали.

В Лізі чемпіонів "червоні дияволи" також не вражають – одна перемога (над Сабахом) і дві поразки – від Комо та Атлетико Мадрид.

Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який чинний до 30 червня 2028 року.

Найближчий матч Манчестер Юнайтед зіграє 31 жовтня в АПЛ – суперником стане Челсі. Стартовий свисток має пролунати о 14:30 за київським часом.

Раніше думкою про стан справ Карріка в МЮ поділився ексфутболіст клубу Гарі Невілл.