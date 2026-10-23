Іменитий італійський тренер готовий очолити Манчестер Юнайтед

Іменитий італійський тренер Антоніо Конте готовий розглянути пропозицію Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє La Repubblica.

Інтерес МЮ до Антоніо Конте різко зріс після розгромної поразки від Комо (1:4) у Лізі чемпіонів. Представники англійського гранда вже виходили на зв'язок з італійським наставником.

Конте висунув дві ключові умови для початку співпраці: повний контроль над трансферною політикою клубу та право повністю змінити тренерський штаб на власний розсуд.

Зазначається, що наразі у керівництві Манчестер Юнайтед поки немає консенсусу щодо майбутнього тренера. Головний рекрутер МЮ Крістофер Вівелл бачить на цій посаді Юліана Нагельсманна, тоді як технічний директор Джейсон Вілкокс наполягає на фахівцеві з досвідом виступів в Англійській Прем'єр-лізі. Серед інших можливих кандидатів розглядаються Едді Гау (Ньюкасл), Фабіан Гюрцелер (Брайтон) та Унаї Емері (Астон Вілла).

Наразі 57-річний італійський фахівець є безробітним: влітку поточного року він покинув Наполі після двох років на чолі команди. Наразі Конте не поспішає з працевлаштуванням і чекає на амбітний проєкт для повернення для роботи.

У Конте вже є досвід роботи в АПЛ: у 2016 – 2018 роках він очолював Челсі, який у 2017 році привів до чемпіонства.

Відзначимо, що Манчестер Юнайтед не перемагає вже в останніх 7-ми іграх. Востаннє "червоні дияволи" тріумфували 10 вересня, коли у стартовому турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 розгромили азербайджанський Сабах (4:0).

Після 3-х турів ЛЧ підопічні Карріка набрали лише 3 бали та посідають 20-те місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ. В АПЛ справи у МЮ також йдуть не гладко. Манчестерський клуб з 7 очками після 7-ми турів займає лише 13-ту сходинку.