Каррік помирився з лідером Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік помирився з лідером команди, португальським півзахисником Бруну Фернандешем.

Про це повідомляє Sky Sports.

Конфлікт між ними виник після того, як Фернандеш дозволив собі публічно розкритикувати тренера після поразки 1:4 від Комо в Лізі чемпіонів минулого тижня. Після цього португалець залишився у запасі на матч АПЛ проти Борнмута (поразка 0:3) попри те, що Каррік не виконав усі заміни.

Сам тренер після матчу пояснював своє рішення виключно тактичними міркуваннями.

Проте 27 жовтня між Карріком і Фернандешем відбулася розмова, за результатами якої сторони дійшли примирення. Таким чином, португалець зможе взяти участь у матчі 9 туру АПЛ проти Челсі (31 жовтня), який може стати вирішальним для майбутнього Карріка в клубі.