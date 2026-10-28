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Каррік помирився з лідером Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 17:42
Каррік помирився з лідером Манчестер Юнайтед
Майкл Каррік
Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік помирився з лідером команди, португальським півзахисником Бруну Фернандешем.

Про це повідомляє Sky Sports.

Конфлікт між ними виник після того, як Фернандеш дозволив собі публічно розкритикувати тренера після поразки 1:4 від Комо в Лізі чемпіонів минулого тижня. Після цього португалець залишився у запасі на матч АПЛ проти Борнмута (поразка 0:3) попри те, що Каррік не виконав усі заміни.

Сам тренер після матчу пояснював своє рішення виключно тактичними міркуваннями.

Проте 27 жовтня між Карріком і Фернандешем відбулася розмова, за результатами якої сторони дійшли примирення. Таким чином, португалець зможе взяти участь у матчі 9 туру АПЛ проти Челсі (31 жовтня), який може стати вирішальним для майбутнього Карріка в клубі.

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