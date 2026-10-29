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Кін: Каррік недостатньо сильний для постійної роботи з МЮ

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 18:33
Кін: Каррік недостатньо сильний для постійної роботи з МЮ
Майкл Каррік
Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що призначати Майкла Карріка постійним головним тренером команди було помилкою.

Слова ірландця наводить The Overlap.

"Я казав про це з першого дня: він недостатньо сильний для постійної роботи. Він тренував протягом кількох матчів минулого сезону, і раптом він став повноцінним тренером клубу, що включає в себе передсезонку, очікування, роботу на ринку. Раптово ти стаєш залученим до всього цього.

Тоді люди говорили: "Ми маєте дати йому постійну роботу через його результати". Зараз він не здобуває результату, і ці люди кажуть: "ой, ну це було рішення керівництва клубу", – заявив Кін.

Нагадаємо, Каррік став виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед у січні поточного року, а наприкінці травня затвердили як постійного наставника команди.

Попри провальні результати (серія з 8 матчів без перемог), керівництво Манчестер Юнайтед дало Карріку час на виправлення ситуації.

Манчестер Юнайтед Рой Кін Майкл Каррік

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