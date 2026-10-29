Кін: Каррік недостатньо сильний для постійної роботи з МЮ

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін вважає, що призначати Майкла Карріка постійним головним тренером команди було помилкою.

Слова ірландця наводить The Overlap.

"Я казав про це з першого дня: він недостатньо сильний для постійної роботи. Він тренував протягом кількох матчів минулого сезону, і раптом він став повноцінним тренером клубу, що включає в себе передсезонку, очікування, роботу на ринку. Раптово ти стаєш залученим до всього цього.

Тоді люди говорили: "Ми маєте дати йому постійну роботу через його результати". Зараз він не здобуває результату, і ці люди кажуть: "ой, ну це було рішення керівництва клубу", – заявив Кін.