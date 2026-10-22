Манчестер Юнайтед може очолити колишній наставник Баварії – ЗМІ

Манчестер Юнайтед у разі звільнення Майкла Карріка може очолити колишній наставник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн.

Про це повідомляє The Telegraph.

Директору з підбору гравців "манкуніанців" Крістоферу Вівеллу імпонує варіант з призначенням німецького фахівця, зважаючи, що вони раніше працювали разом із РБ Лейпциг.

Також зазначається, що Вівелл виступав за кандидатуру Нагельсманна, коли він перебував на посаді технічного директора у лондонському Челсі.

Сам Нагельсманн також зацікавлений у такому варіанті продовження кар'єри, враховуючи, що він добре володіє англійською мовою та завжди хотів попрацювати в Англійській Прем'єр-лізі.

Серед інших кандидатів на посаду наставника фігурують Унаї Емері з Астон Вілли, Фабіан Гюрцелер з Брайтона та колишній наставник Ньюкасла Едді Гау.

Зазначимо, що напередодні англійський гранд поступився італійському Комо у 3-му турі загального етапу Ліги чемпіонів із рахунком 1:4. Дублем та асистом у зустрічі відзначився 22-річний Ніко Пас.

Підопічні Майкла Карріка протягом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів зазнали двох поразок та здобули одну перемогу. У стартовому турі МЮ здолав азербайджанський Сабах (4:0), а згодом поступився мадридському Атлетико (0:2).

Наразі команда посідає 23-тю позицію у турнірній таблиці, перебуваючи у списку колективів, котрі пройдуть до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. У чемпіонаті МЮ посідає 13 місце, здобувши за 7 турів 7 залікових балів.

Нещодавно капітан МЮ Бруну Фернандеш публічно розкритикував план на гру від тренера після розгромної поразки від Комо у Лізі чемпіонів