Каррік отримає час на виправлення ситуації в Манчестер Юнайтед – ЗМІ
Боси Манчестер Юнайтед вирішили не звільняти Майкла Карріка після провального старту сезону.
Про це повідомили джерела BBC.
Керівники "манкуніанців" вирішили дати фахівцю час на виправлення ситуації й наразі уся увага клубу направлена на підготовку до майбутньої гри з Челсі.
Зазначимо, що в АПЛ МЮ наразі посідає 16 місце з сімома очками в активі – одна перемога, чотири нічиї та три поразки. Команда випереджає останній Сандерленд на два залікові бали.
В Лізі чемпіонів "червоні дияволи" також не вражають – одна перемога (над Сабахом) і дві поразки – від Комо та Атлетико Мадрид.
Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який чинний до 30 червня 2028 року.
Найближчий матч Манчестер Юнайтед зіграє 31 жовтня в АПЛ – суперником стане Челсі. Стартовий свисток має пролунати о 14:30 за київським часом.
Раніше серед потенційних кандидатів на заміну Карріку клуб розглядав Юліана Нагельсманна, Антоніо Конте, Едді Гау та Гарета Саутгейта.