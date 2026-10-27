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Каррік отримає час на виправлення ситуації в Манчестер Юнайтед – ЗМІ

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 14:36
Каррік отримає час на виправлення ситуації в Манчестер Юнайтед – ЗМІ
Майкл Каррік
Getty Images

Боси Манчестер Юнайтед вирішили не звільняти Майкла Карріка після провального старту сезону.

Про це повідомили джерела BBC.

Керівники "манкуніанців" вирішили дати фахівцю час на виправлення ситуації й наразі уся увага клубу направлена на підготовку до майбутньої гри з Челсі.

Зазначимо, що в АПЛ МЮ наразі посідає 16 місце з сімома очками в активі – одна перемога, чотири нічиї та три поразки. Команда випереджає останній Сандерленд на два залікові бали.

В Лізі чемпіонів "червоні дияволи" також не вражають – одна перемога (над Сабахом) і дві поразки – від Комо та Атлетико Мадрид.

Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який чинний до 30 червня 2028 року.

Найближчий матч Манчестер Юнайтед зіграє 31 жовтня в АПЛ – суперником стане Челсі. Стартовий свисток має пролунати о 14:30 за київським часом.

Раніше серед потенційних кандидатів на заміну Карріку клуб розглядав Юліана Нагельсманна, Антоніо Конте, Едді Гау та Гарета Саутгейта.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Майкл Каррік

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