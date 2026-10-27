Каррік отримає час на виправлення ситуації в Манчестер Юнайтед – ЗМІ

Боси Манчестер Юнайтед вирішили не звільняти Майкла Карріка після провального старту сезону.

Про це повідомили джерела BBC.

Керівники "манкуніанців" вирішили дати фахівцю час на виправлення ситуації й наразі уся увага клубу направлена на підготовку до майбутньої гри з Челсі.

Michael Carrick will 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 of Manchester United for their trip to Chelsea this weekend. Sources have told BBC Sport that Carrick will be given the opportunity to turn things around at Old Trafford following a dismal start to the season. https://t.co/mSThJihxsW — BBC Sport (@BBCSport) October 27, 2026

Зазначимо, що в АПЛ МЮ наразі посідає 16 місце з сімома очками в активі – одна перемога, чотири нічиї та три поразки. Команда випереджає останній Сандерленд на два залікові бали.

В Лізі чемпіонів "червоні дияволи" також не вражають – одна перемога (над Сабахом) і дві поразки – від Комо та Атлетико Мадрид.

Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який чинний до 30 червня 2028 року.

Найближчий матч Манчестер Юнайтед зіграє 31 жовтня в АПЛ – суперником стане Челсі. Стартовий свисток має пролунати о 14:30 за київським часом.

Раніше серед потенційних кандидатів на заміну Карріку клуб розглядав Юліана Нагельсманна, Антоніо Конте, Едді Гау та Гарета Саутгейта.